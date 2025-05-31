Алаудинов: страны НАТО более полугода готовили операцию ВСУ в Курской области

Комитет штабов НАТО более полугода планировал операцию по вторжению ВСУ в Курскую область, заявил командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, украинские военнослужащие проходили подготовку в Великобритании и других странах Североатлантического альянса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апти Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Апти Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной»,— сказал господин Алаудинов «РИА Новости». Он отметил, что на реализацию были направлены все ресурсы НАТО.

По оценкам Апти Алаудинова, Украина хотела использовать захваченные в тот момент территории в качестве преимущества на переговорах. «Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение»,— добавил командир. Он считает, что противник уже не сможет восстановиться после потерь.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту России Владимиру Путину о полном освобождении региона от ВСУ. Глава государства поручил создать комплексную программу восстановления приграничных территорий, в том числе Курской области.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».