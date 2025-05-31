В Москве молодой человек убил ножом девушку из-за ревности и покончил с собой

Молодой человек 2007 года рождения смертельно ранил ножом 17-летнюю девушку около жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. Девушка скончалась на месте происшествия. Затем мужчина нанес ранения себе и скончался на месте, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По предварительным данным, между молодыми людьми произошел конфликт на почве ревности. Согласно заявлению столичного ГУ МВД, молодой человек также ранил спутника девушки. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.