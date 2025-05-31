В Марий Эл четыре человека пострадали в ДТП с участием несовершеннолетних питбайкеров

В Волжске произошло столкновение двух питбайков, управляемых несовершеннолетними, пострадали 4 человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Республики Марий Эл.

После аварии один из мотоциклистов совершил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части. В результате происшествия в больницу доставлены оба несовершеннолетних водителя, пешеход и несовершеннолетний пассажир одного из питбайков.

На месте работают сотрудники ГАИ и прокуратуры. Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по данному инциденту.

Влас Северин