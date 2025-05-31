В Ставропольском крае обновят почти 17 км теплосетей

В Ставропольском крае началась масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону. Планируется заменить почти 17 км изношенных тепловых сетей и провести ремонтные работы в 193 котельных региона. Об этом сообщило министерство ЖКХ Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, ГУП СК «Крайтеплоэнерго», в различных округах края обновят 16,8 км старых тепловых коммуникаций. Дополнительно, в Невинномысске модернизируют две ветки общей длиной 4 км. Помимо работ с тепловыми сетями, запланированы профилактические мероприятия на водопроводных и канализационных системах.

В ведомстве напоминают о сроках получения паспортов готовности: потребители тепловой энергии должны завершить необходимые работы до 15 сентября, теплоснабжающие организации — до 1 ноября, муниципальные образования — до 20 ноября, сообщает источник.

Валентина Любашенко