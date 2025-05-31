Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова

30 мая ушла из жизни актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова. Ей было 84 года. Прощание с госпожой Рудовой состоится 3 июня на Большой сцене театра.

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Фото: Московский Губернский театр Татьяна Рудова

Фото: Московский Губернский театр

«Татьяна Кузьминична прожила долгую жизнь, отдав сцене более 60 лет... Ее всегда отличали профессионализм, преданность и любовь к театру, искренняя забота о коллегах»,— говорится в Telegram-канале Московского Губернского театра.

Татьяна Рудова родилась 13 марта 1941 года. Она окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина в Москве. Почти всю жизнь госпожа Рудова работала в театре. С 1970-го играла в Московском областном театре имени Александра Островского, с 1992-го — в Московском областном Камерном театре. После их объединения в 2013 году в Московский Губернский театр она вошла в его труппу.

Среди известных театральных ролей госпожи Рудовой — Марья Антоновна в «Ревизоре» и Фекла Ивановна в «Женитьбе» Н. В. Гоголя, а также Лидия Чебоксарова в «Бешеных деньгах» и Кабаниха в «Грозе» А. Н. Островского. В фильмографии Татьяны Рудовой — более 20 работ. В частности, она снималась в сериале «Склифосовский» (2021) и в короткометражном фильме «Комбоусилитель» (2019).