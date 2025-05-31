Власти Ленобласти вернут 25% от суммы поездки на наземном транспорте в регионе

С 1 июня в Ленобласти начнут возвращать 25% от суммы каждой поездки на наземном общественном транспорте при оплате ЕКП «Ленинградская». Об этом сообщили в областном комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Кэшбек будет начисляться до конца 2025 года. Деньги поступят на счет пассажира в течение нескольких дней после оплаты, максимум за проезд можно вернуть до одной тысячи рублей.

Воспользоваться предложением можно в автобусах, оборудованных терминалам для приема бесконтактных банковских карт. Акция действует только на маршрутах Ленобласти. Оформить ЕКП «Ленинградская» можно только жителям, имеющим регистрацию на территории 47-го региона.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что держателям ЕКП «Ленинградская» будут доступны скидки и бонусы партнеров «Единой карты петербуржца». Граждане «серебряного возраста», проживающие как в городе, так и в области, смогут бесплатно посещать крупные музеи.

Андрей Маркелов