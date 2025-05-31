«Локомотив-Кубань» сократил отставание

«Локомотив-Кубань» одержал победу на УНИКСом со счетом 86:77 в третье матче серии за бронзовые награды первенства баскетбольной Единой лиги ВТБ. Напомним, краснодарцы уступили в первых двух встречах (обе состоялись в Казани) и, таким образом, отрезали себе пути к отступлению. Ведь серия за третье место идет не до четырех, как финал (в нем играют «Зенит» и ЦСКА), а только до трех побед.

Впрочем, с психологическим давлением команда Андрея Ведищева справилась отлично и достаточно уверенно забрала матч, выиграв три из четырех четвертей (23:15, 19:15, 24:30, 20:17). В составе краснодарцев самым результативным стал Патрик Миллер, на счету которого 29 очков. У казанцев больше всех набрал Девон Акун-Перселл набрал 21 очко. Его партнер по команде Исмаэль Бако оформил дабл-дабл (13 очков, 15 подборов).

Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч состоится 2 июня в Краснодаре.

Арнольд Кабанов