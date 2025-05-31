В Ставрополе прошли похороны погибшего от взрыва вице-мэра Заура Гурциева

На Крестовоздвиженском кладбище Ставрополя похоронили первого заместителя главы города Заура Гурциева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Отпевание прошло в храме Сергия Радонежского, уточняется в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

По словам председателя Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, Заур, в крещении Александр, был на передовой, был героем, вернулся живым. «Он уже оказался победителем в полном смысле этого слова. А нам с вами еще нужно победить. Эти герои должны быть главнейшим примером», – приводит информагентство слова священнослужителя.

Проститься с Зауром Гурциевым пришли близкие, сослуживцы, военнослужащие, представители власти и горожане. Похороны прошли с воинскими почестями.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», Заур Гурциев занял пост первого заместителя главы администрации Ставрополя в сентябре 2024 года в рамках президентской программы «Время героев». До этого он был кадровым офицером Министерства обороны России и возглавлял Центр боевого управления авиацией. Заур Гурциев служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года. Вице-мэр Ставрополя, ветеран СВО погиб 29 мая в результате взрыва. По оперативным данным, сработало неустановленное взрывное устройство.

Владимир Андреев