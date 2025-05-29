Мэрия Ставрополя окажет всю необходимую помощь семье погибшего Заура Гурциева

Глава Ставрополя Иван Ульянченко пообещал оказать всю необходимую поддержку и помощь семье погибшего Заура Гурциева. Первый заместитель руководителя города, ветеран СВО Заур Гурциев погиб в результате взрыва, сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Руководство выразило глубокие соболезнования родственникам погибшего.

«В мире нет таких слов, которые бы сегодня могли утешить родственников нашего коллеги и товарища. Мы скорбим всем коллективом»,— говорится в сообщении.

Заур Гурциев занял пост первого заместителя главы администрации Ставрополя в сентябре 2024 года в рамках президентской программы «Время героев». До этого он был кадровым офицером Министерства обороны России и возглавлял Центр боевого управления авиацией. Заур Гурциев служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» следственное управление СК России по Ставропольскому краю инициировало уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и ведут поиск подозреваемого.

Николай Аксенов