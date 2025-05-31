Финская аваиакомпания Finnair отменит 50 рейсов из-за возможных забастовок

Авиакомпания Finnair отменит около 50 рейсов в аэропорту Хельсинки 2-5 июня из-за ожидаемых забастовок Профсоюза авиационной отрасли, сообщает Helsingin Sanomat. В забастовке примут участие около 3,6 тысяч пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Забастовки затронут клиентов авиакомпании, обработку багажа, наземное обслуживание и услуги общественного питания. Наличие альтеративных рейсов у аваиакомпании ограничено. Перебронирование может занять продолжительное время.

«В эконом-классе мы подаем воду и бесплатное печенье. В бизнес-классе вам также предложат кофе и чай в дополнение к воде и печенью. К сожалению, питание в бизнес-классе и предварительно заказанные блюда не могут быть доставлены»,— говорится в сообщении.

В Finnair подчеркнули, что готовы возместить приобретенное питание. На межконтинентальные рейсы введенные ограничения не действуют.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 26 мая авиакомпания Turkish Airlines осуществила два дополнительных рейса по маршруту Санкт-Петербург — Анталья после нескольких ночных задержек.

Андрей Маркелов