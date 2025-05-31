В Забайкалье природный пожар тушат в 1 км от детских лагерей

В Забайкалье природный пожар вспыхнул на площади 25 га, сообщили в региональном МЧС. Возгорание ликвидируют в 1 км от четырех детских лагерей, базы отдыха и села Тасей в Читинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Забайкальского края Фото: МЧС Забайкальского края

К тушению привлечены 84 человека (из них — 44 сотрудника пожарной охраны) и 12 единиц техники. С воздуха пожар тушит самолет Бе-200ЧС. Вертолет Ми-8 используют для оперативной переброски огнеборцев к опасным зонам.

Принято решение о развертывании оперативного штаба. На место прибыли начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.

По данным на 29 мая, на территории Забайкалья действовало 47 пожаров на площади 835,5 тыс. га. Ситуацию с ликвидацией возгорания усложняет высокая температура воздуха (+30°С) и сильные порывы ветра (до 25–30 м/с).