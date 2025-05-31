В Ингушетии арестовали налоговика по делу об ущербе бюджету на 130 млн руб.

Следователи задержали сотрудника управления ФНС по Ингушетии по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

Ранее по делу было задержано еще двое подозреваемых. По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год сотрудники республиканского УФНС вносили ложные данные об отсутствии нарушений по итогам налоговых проверок. При этом инспекторы знали, что в декларациях юрлиц содержатся ложные сведения о подлежащих вычету по НДС суммах.

В результате налогоплательщики не выплатили НДС на общую сумму 130 млн руб. Магасский районный суд Ингушетии арестовал задержанного до 29 июля. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение. По информации «РИА Новости», арестованный занимал должность заместителя начальника отдела камерального контроля региональной налоговой службы. Он также является родным братом руководителя УФНС по Ингушетии.

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства правонарушения и всех причастных лиц.