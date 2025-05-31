Под Астраханью при опрокидывании трактора погибли два человека

Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП в Астраханской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в ночь на сегодня, 31 мая, в районе села Увары Камызякского района. Там трактор Т40 съехал в кювет и опрокинулся. У водителя этого транспортного средства не было прав на его управление.

В ДТП погибли на месте два пассажира. Прокуратура Камызякского района контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят по данному факту уполномоченные органы.

Павел Фролов