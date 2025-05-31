Счетная палата Германии обвинила Минобороны в растрате средств

Минобороны ФРГ вкладывает миллионы евро в проекты, даже если не уверено в их необходимости. Так, программное обеспечение, которое стоило миллионы, так и не было использовано. Об этом говорится в отчете Федеральной счетной палаты Германии, который приводит Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clemens Bilan / Pool / Reuters Фото: Clemens Bilan / Pool / Reuters

Аудиторы приводят примеры неудачных закупок военного ведомства, а также ошибок, которые привели к дополнительным тратам. Плата за вооружение производится до того, как будет понятно, какая именно техника будет поставлена.

Кроме того, в отчете подвергается критике кадровая структура вооруженных сил Германии. Аудиторы считают, что необходимо сократить число военных чиновников и увеличить личный состав войск. Минобороны при этом насчитывает 3 тыс. сотрудников, что соответствует уровню 2012 года.

Проект бюджета Германии на 2025 год предусматривает военные расходы в размере €53,3 млрд, пишет издание. 15 мая министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия намерена стремиться к увеличению военных расходов до 5% от ВВП. Сейчас показатель составляет 2,1%.

О военных расходах Германии — в материале «Ъ» «Немецкую оборону переводят на безлимитный тариф».

Елизавета Шмакова