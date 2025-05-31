Валерий Штань стал почетным жителем Свердловской области

Звание «Почетный гражданин Свердловской области» присвоили Валерию Штаню. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона, соответствующий указ подписал глава региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и почетный гражданин Свердловской области Валерий Штань (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и почетный гражданин Свердловской области Валерий Штань (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Валерий Штань родился 1 августа 1930 года в Запорожской области УССР. Он окончил Харьковский инженерно-строительный институт и был направлен в Среднеуральск. В 1970 году господин Штань стал главным инженером, в 1975 году – управляющим треста «Бокситстрой».

Валерий Штань — ветеран труда, награжден орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета», является «Заслуженным строителем РСФСР» и «Почётным строителем России».

«В Свердловской области продолжается работа по присвоению почётных званий ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также другим выдающимся жителям региона. Традиционно в регионе сохраняются традиции глубокого уважения к труду строителей, внесших значимый вклад в развитие Среднего Урала»,— отметили в департаменте информполитики.

Анна Капустина