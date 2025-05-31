Чтоб жизнь хоккеем показалась
СКА зачистил управленческую верхушку без решения по Роману Ротенбергу
В хоккейном клубе СКА сменилось руководство. Это стало известно в пятницу, когда клуб опубликовал пресс-релиз, согласно которому перестали действовать полномочия совета директоров и операционного менеджмента по итогам неудачных сезонов команды и «недостижения поставленных целей». При этом осталось непонятным, будет ли меняться тренерский штаб СКА, результаты работы которого тоже признаны неудовлетворительными.
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Всю пятницу хоккейные журналисты и блогеры пытались расшифровать пресс-релиз, выпущенный СКА по поводу перемен в верхушке клуба. Ясно из него было одно — у СКА появился новый совет директоров, его возглавил Виталий Маркелов, заместитель председателя правления ПАО «Газпром». Новым генеральным директором назначен Никита Стеничкин, тоже человек из системы «Газпрома», в зону его ответственности входила безопасность компании. На спортивном поприще оба новых руководителя СКА никак не прославились — может, разве что внутри компании «Газпром». Широкой публике они ничем не известны.
Ранее совет директоров СКА возглавлял Александр Медведев, самый «спортивный» менеджер «Газпрома». Он еще занимает руководящие должности в четырех клубах Петербурга — в футбольном мужском и женском «Зенитах», в баскетбольном «Зените», в гандбольном «Зените». К слову, гандболисты, выступающие под сине-бело-голубым флагом, на днях выиграли титул чемпионов России — впервые за 32 года и через два с половиной года после переименования клуба в «Зенит». Баскетбольный «Зенит» сейчас ведет битву за победу в Единой лиге ВТБ. Женский «Зенит» тоже регулярно выигрывает главные призы. Футбольный «Зенит» в минувшем сезоне сплоховал: впервые за семь лет не выиграл не выиграл чемпионский титул, уступив его «Краснодару». Еще и в год 100-летия клуба все это случилось. Но Медведева оставили во главе правления ФК «Зенит». Не тронули и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком, шесть раз доводившим «Зенит» до чемпионства.
В хоккейном СКА на этом фоне ситуация совсем плохая. Самая богатая команда Континентальной хоккейной лиги, финансируемая «Газпромом», не смогла в двух последних розыгрышах Кубка Гагарина продвинуться дальше двух стартовых раундов, вылетев сначала во втором, потом — в первом. Главный приз КХЛ СКА не выигрывал с 2017 года. В этой связи, видимо, не удержался на своем посту Александр Медведев. Хотя не совсем понятно, как это произошло юридически. Исходя из пресс-релиза СКА, совет директор клуба «распустил» сам себя. И создал на этом месте новый совет директоров с другими руководителями. Никаких дополнительных комментариев в связи с этим клуб не дал. Пресс-служба сообщила: «Нам нечего добавить к уже опубликованному».
А вопросов по перестановкам в СКА много. Главные из них касаются фигуры Романа Ротенберга, который занимал в последние годы должности заместителя председателя совета директоров и главного тренера команды. Он считался в СКА «всесильным человеком». Получается, после решения совета директоров Ротенберг лишился кресла в этом самом совете директоров. Будет ли он тренировать СКА дальше — вопрос. Одни сообщают, что тренерский штаб армейцев продолжит свою работу. Хотя его работа признана неудовлетворительной. И непонятно, в каком составе он будет работать. То, что тренеры команде нужны, новые руководители СКА, похоже, понимают. Никто просто не сообщает, кто именно будет тренировать. У Романа Ротенберга с 2023 года действует пятилетний контракт с клубом как главного тренера. О его разрыве в пресс-релизе ничего не сказано. Значит Ротенберг — главный тренер СКА. Пока надо понимать так.
А если будут перемены в этом вопросе, то СКА, видимо, издаст новый пресс-релиз, из которого, хочется надеяться, все будет понятно. Сам Роман Ротенберг, к слову, никак не прокомментировал в публичном поле перестановки в СКА, хотя обычно обращает внимание на самые незначительные события, связанные с деятельностью клуба, всегда благодарит руководство за доверие. Сейчас в его Telegram-канале можно найти только таблицы с достижениями системы СКА и самого Ротенберга за последние четырнадцать лет. Ну чтобы мало не казалось.