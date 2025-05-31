Чтоб жизнь хоккеем показалась

В хоккейном клубе СКА сменилось руководство. Это стало известно в пятницу, когда клуб опубликовал пресс-релиз, согласно которому перестали действовать полномочия совета директоров и операционного менеджмента по итогам неудачных сезонов команды и «недостижения поставленных целей». При этом осталось непонятным, будет ли меняться тренерский штаб СКА, результаты работы которого тоже признаны неудовлетворительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всю пятницу хоккейные журналисты и блогеры пытались расшифровать пресс-релиз, выпущенный СКА по поводу перемен в верхушке клуба. Ясно из него было одно — у СКА появился новый совет директоров, его возглавил Виталий Маркелов, заместитель председателя правления ПАО «Газпром». Новым генеральным директором назначен Никита Стеничкин, тоже человек из системы «Газпрома», в зону его ответственности входила безопасность компании. На спортивном поприще оба новых руководителя СКА никак не прославились — может, разве что внутри компании «Газпром». Широкой публике они ничем не известны.

Ранее совет директоров СКА возглавлял Александр Медведев, самый «спортивный» менеджер «Газпрома». Он еще занимает руководящие должности в четырех клубах Петербурга — в футбольном мужском и женском «Зенитах», в баскетбольном «Зените», в гандбольном «Зените». К слову, гандболисты, выступающие под сине-бело-голубым флагом, на днях выиграли титул чемпионов России — впервые за 32 года и через два с половиной года после переименования клуба в «Зенит». Баскетбольный «Зенит» сейчас ведет битву за победу в Единой лиге ВТБ. Женский «Зенит» тоже регулярно выигрывает главные призы. Футбольный «Зенит» в минувшем сезоне сплоховал: впервые за семь лет не выиграл не выиграл чемпионский титул, уступив его «Краснодару». Еще и в год 100-летия клуба все это случилось. Но Медведева оставили во главе правления ФК «Зенит». Не тронули и тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком, шесть раз доводившим «Зенит» до чемпионства.

В хоккейном СКА на этом фоне ситуация совсем плохая. Самая богатая команда Континентальной хоккейной лиги, финансируемая «Газпромом», не смогла в двух последних розыгрышах Кубка Гагарина продвинуться дальше двух стартовых раундов, вылетев сначала во втором, потом — в первом. Главный приз КХЛ СКА не выигрывал с 2017 года. В этой связи, видимо, не удержался на своем посту Александр Медведев. Хотя не совсем понятно, как это произошло юридически. Исходя из пресс-релиза СКА, совет директор клуба «распустил» сам себя. И создал на этом месте новый совет директоров с другими руководителями. Никаких дополнительных комментариев в связи с этим клуб не дал. Пресс-служба сообщила: «Нам нечего добавить к уже опубликованному».

А вопросов по перестановкам в СКА много. Главные из них касаются фигуры Романа Ротенберга, который занимал в последние годы должности заместителя председателя совета директоров и главного тренера команды. Он считался в СКА «всесильным человеком». Получается, после решения совета директоров Ротенберг лишился кресла в этом самом совете директоров. Будет ли он тренировать СКА дальше — вопрос. Одни сообщают, что тренерский штаб армейцев продолжит свою работу. Хотя его работа признана неудовлетворительной. И непонятно, в каком составе он будет работать. То, что тренеры команде нужны, новые руководители СКА, похоже, понимают. Никто просто не сообщает, кто именно будет тренировать. У Романа Ротенберга с 2023 года действует пятилетний контракт с клубом как главного тренера. О его разрыве в пресс-релизе ничего не сказано. Значит Ротенберг — главный тренер СКА. Пока надо понимать так.

А если будут перемены в этом вопросе, то СКА, видимо, издаст новый пресс-релиз, из которого, хочется надеяться, все будет понятно. Сам Роман Ротенберг, к слову, никак не прокомментировал в публичном поле перестановки в СКА, хотя обычно обращает внимание на самые незначительные события, связанные с деятельностью клуба, всегда благодарит руководство за доверие. Сейчас в его Telegram-канале можно найти только таблицы с достижениями системы СКА и самого Ротенберга за последние четырнадцать лет. Ну чтобы мало не казалось.

Кирилл Легков