Президент Грузии рассказал о закулисной просьбе вмешаться в конфликт на Украине

После начала украинского конфликта Евросоюз оказывал давление на Грузию, заявил президент республики Михаил Кавелашвили. По его словам, Тбилиси «за кулисами» просили вмешаться в военные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

«Поскольку Грузия является кандидатом (на вступление в ЕС.— “Ъ”), этот факт используется для давления на нее»,— пояснил господин Кавелашвили в интервью испанской газете El Mundo. Он добавил, что после закулисной просьбы об участии европейские страны стали «провоцировать здесь (в Грузии.— “Ъ”) процессы».

Грузинский президент уточнил, что, отказавшись от поддержки территориальной целостности страны, Евросоюз начал применять двойные стандарты. Речь идет о неправительственных организациях (НПО), которые финансировались Агентством США по международному развитию (USAID) и обладали в Грузии значительными ресурсами. «Через них началось давление. В Грузии у нас была информация о том, что поступают огромные деньги»,— заключил Михаил Кавелашвили.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщала о подготовке насильственной смены власти в стране в 2024 году. По данным ведомства, переворот планировал совершить круг лиц, включая грузинских наемников с Украины. Предлогом для этого, как утверждается, должны были стать закон об иноагентах и обвинения в фальсификации парламентских выборов. Согласно отчету службы, группировка получала иностранное финансирование и управлялась НПО.

О политике грузинского правительства — в материале «Ъ» «“Грузинская мечта” закручивает законы».