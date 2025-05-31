Объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии увеличат вдвое к 2030 году

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Удмуртии планируется увеличить до 337,5 млн долл. США к 2030 году, что вдвое больше относительно показателя конца 2023 года. Тогда объем ННЭ составлял 172 млн долл. США. Это следует из утвержденной региональной программы развития экспортной деятельности. Документ опубликован на сайте правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

182,6 млн долл. США из планируемого объема ННЭ должно прийтись на продукцию или услуги субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Вместе с тем власти региона планируют увеличить количество экспортеров МСП до 886 субъектов, что на 159 больше, чем в конце 2024 года. Количество стран для ввоза продукции из Удмуртии должно вырасти за это время с 78 до 99.

Так, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) планируется увеличить в 5,6 раза относительно 2021 года — до 37,5 млн долл. США. В основном это продукция мясной и молочной отрасли — 16,2 млн долл. США. Объем экспорта продукции масложировой отрасли планируется нарастить более чем в 5 раз — с 0,9 до 5 млн руб.

Объем промышленного экспорта нарастят почти в 2 раза — до 300 млн долл. США. В конце 2023 года показатель составлял 161 млн долл. США. В частности, на вывоз в другие страны продукции машиностроения закладывается 100 млн долл. США (+105,8%), металлургической промышленности — 62,7 млн долл. США (+74,7%), на деревообрабатывающую продукцию — 53,2 млн долл. США. (+66,8%).

Среди прочего планируется нарастить объем экспорта образования втрое — до 15 млн долл. США. Количество студентов-иностранцев в вузах Удмуртии должно увеличиться до 2,6 тыс. Это на 1,4 тыс. обучающихся больше, чем в конце 2023 года.

В числе других показателей: объем экспорта туристических услуг планируется нарастить до 14 млн долл. США (+99,1% относительно 2023 года), медицинских услуг — до 8,4 млн долл. США (+201,1%).