На Ставрополье до 1 ноября действует противопожарный режим

В Ставропольском крае с 1 апреля по 1 ноября введен особый противопожарный режим для предотвращения ландшафтных пожаров в условиях повышенной опасности. Режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности, сообщила пресс-служба Правительства Ставропольского края.

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По сообщению источника, пожарную обстановку контролируют камеры видеонаблюдения и межведомственные группы из сотрудников ПСГ, МЧС, казачьих и добровольных дружин.

«На время действия особого противопожарного режима запрещается: разводить костры, использовать мангалы, грили и иные устройства с открытым огнём, сжигать мусор, сухую траву и листву, осуществлять сельскохозяйственные палы сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов»,— уточняется в сообщении.

За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрены штрафы для физических лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 60 до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб.

Валентина Любашенко