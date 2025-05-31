В Ростове до 15 октября действует противопожарный режим
В Ростове-на-Дону с 30 апреля по 15 октября введен особый противопожарный режим для предотвращения ландшафтных пожаров в условиях повышенной опасности. Режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности, сообщила пресс-служба городской администрации.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
По сообщению источника, пожарную обстановку контролируют камеры видеонаблюдения и межведомственные группы из сотрудников ПСГ, МЧС, казачьих и добровольных дружин.
«На время действия особого противопожарного режима запрещается: разводить костры, использовать мангалы, грили и иные устройства с открытым огнём, сжигать мусор, сухую траву и листву, осуществлять сельскохозяйственные палы»,— уточняется в сообщении.
Для реагирования на происшествия, связанные с погодными явлениями, в городе создана группировка сил и средств федеральных, областных и городских спасательных формирований, ресурсоснабжающих организаций и органов администрации в составе 861 человека и 344 единиц техники.