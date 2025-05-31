Водитель и пассажиры Renault избили сотрудников ГАИ на Ивановской улице

Во втором часу ночи 28 мая у дома 13 по Ивановской улице сотрудники ГАИ остановили Renault Logan для проверки документов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. За рулем оказался 30-летний петербуржец с признаками алкогольного опьянения, водительских прав у него не оказалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Затем вместе с двумя пассажирами он вышел из салона и напал на сотрудников правопорядка. Водителя удалось задержать, пассажиры скрылись. В отношении злоумышленника составили ряд административных протоколов, машину поместили на спецстоянку. Сбежавших молодых людей в возрасте 30 и 34 лет нашли позже. Сейчас решается вопрос об избрании троице меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники полиции задержали в Петербурге двоих участников группы трэш-блогеров, подозреваемых в избиении прохожих и грубом нарушении общественного порядка.

Андрей Маркелов