В Саратове бетонная плита упала на двух рабочих, возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело после травмирования двух человек в результате падения на них бетонной плиты (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, двое рабочих 31 и 38 лет получили телесные повреждения при выполнении работ сегодня, 31 мая, на территории общежития по ул. Волгоградской Саратова. Обоих увезли в лечебное учреждение.

Следователи изучили место происшествия, изъяли необходимую документацию, допросили свидетелей. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и виновных лиц.

По данным пресс-службы прокуратуры Саратовской области, рабочие пострадали при проведении капремонта здания общежития примерно в 09:00, когда демонтировали бетонную перегородку. Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Павел Фролов