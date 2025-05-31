Артем Молчанов поздравил ярославцев с Днем города

Мэр Артем Молчанов поздравил жителей Ярославля с Днем города. Он отметил, что гордость Ярославля — это его люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Сегодня мы празднуем 1015-летие древнего города, который объединяет всех нас своей богатой историей, культурными традициями и трудовыми достижениями. За веками истории Ярославля стоят трудолюбие и преданность его жителей»,— написал господин Молчанов в своем Telegram-канале.

Мэр Ярославля добавил, что именно благодаря профессионализму и усилиям жителей город развивается. Артем Молчанов пожелал горожанам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

«Пусть город продолжает преображаться, радует своей красотой и гостеприимством, а его жители — гордятся своим домом и сохраняют его традиции. Пусть каждый день в столице Золотого кольца России будет наполнен добром, гармонией и вдохновением»,— пожелал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Также с Днем города ярославцев поздравил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что этот праздник «объединяет всех, кто любит наш прекрасный город, гордится его историей и верит в его прекрасное будущее».

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу празднования.

Алла Чижова