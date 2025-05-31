МЧС предупредило о высокой пожароопасности на Кубани в выходные

В субботу, 31 мая, а также в течение суток 1 июня местами в северо-восточных районах региона ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителям напоминают о вероятности возрастания пожаров во время засухи. Запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения пожара в лесу, нужно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану либо в лесничество или администрацию сельского поселения. Также предупредите всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны. Двигаться при выходе нужно перпендикулярно направлению движения огня.

Алена Воробьева