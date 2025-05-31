Военный суд рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен в июне

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дело вторгшейся в Курскую область в составе ВСУ гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Она обвиняется в том числе в наемничестве и терроризме. Первое заседание по существу планируется 9 июня. Процесс будет проходить в заочной форме и в открытом режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе суда,

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Заочное обвинение 29-летней Аннабель Йоргенсен было предъявлено СКР в декабре 2024 года. Датчанка является профессиональным военным — солдатом датской обороны, она служила в Ираке. По версии следствия, в начале прошлого года она прибыла на Украину через Польшу, вступила в состав 7-го отдельного штурмового батальона «Арей» ВСУ и воевала на стороне Украины за деньги.

Подробности — в материале «Ъ» «Британский пулеметчик сдал датчанку».