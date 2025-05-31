В Саратове госпитализировали хозяйку квартиры после пожара на кухне

В Ленинском районе Саратова произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как выяснилось, хозяйка одной из квартир дома по ул. Зои Космодемьянской готовила блины на кухне. В какой-то момент на сковороде вспыхнуло масло, и женщина с целью потушить загорание залила его водой. Пламя усилилось и перекинулось на кухонный гарнитур.

На место прибыли пожарные и потушили огонь на 3 кв. м. Хозяйка квартиры получила ожоги, ее увезли в лечебное учреждение. Из задымленного подъезда огнеборцы эвакуировали пенсионерку, она не пострадала. В МЧС напомнили, что от воды горячее масло лишь разгорается.

Павел Фролов