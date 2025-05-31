Пентагон потратит более $1 млрд на разработку оружия для «глобального удара»

Пентагон выделит более $1 млрд компании Lockheed Martin Space за разработку программы «Быстрый глобальный удар». О заключении контракта сообщила пресс-служба оборонного ведомства США.

Быстрый глобальный удар (Prompt Global Strike) — военно-стратегическая концепция, разработанная по инициативе Пентагона. Она предполагает нанесение удара обычным вооружением (неядерным) по любой точке планеты в течение часа.

В рамках договоренности компания должна заняться управлением программы, инженерной разработкой, интеграцией систем и закупкой материалов, а также подготовить оборудование для производства ракет и пусковых платформ. Работы будут вести в том числе в Денвере (штат Колорадо), Хантсвилле (Алабама), Саннивэйле (Калифорния), Титусвилле (Флорида). Их окончание ожидается к 31 августа 2028 года.

Контракт заключен в формате cost-plus-incentive-fee и cost-plus-fixed-fee (подрядчику компенсируют затраты и выплатят дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов). На первом этапе планируется направить на работы $40 млн из бюджета армии США на 2024 финансовый год, еще $100 млн — из бюджета на 2025 год.

Об интересе Lockheed Martin к проекту «Золотого купола» США — в материале «Ъ» «Небо в заказах».