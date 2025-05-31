Суд в Москве взыскал долги с иноагента Максаковой

Мировой суд в Москве взыскал с певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой (признана Минюстом иностранным агентом) долги по налогам и сборам. Деньги взыскали по иску федеральной налоговой службы, сообщает «РИА Новости». Конкретная сумма взыскания не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Максакова (признана иноагентом) в 2016 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Максакова (признана иноагентом) в 2016 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Минюст признал артистку иноагентом в мае 2023 года. В сентябре 2024 года в отношении певицы возбудили дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы), в декабре ее заочно арестовали. Причиной для возбуждения дела стало опубликованное ею на YouTube с призывами спонсировать ВСУ. В феврале 2025-го против нее возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).