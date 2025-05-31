Соцфонд: средняя пенсия у женщин в России больше, чем у мужчин

Женщины в статусе пенсионеров получают примерно на 220 руб. больше пенсионных выплат, чем мужчины, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России. Средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. 175 руб. 17 коп.

Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсионных выплат для женщин составляет 23,249 тыс. руб. Мужчины в среднем получают 23,028 тыс. руб.

Ранее Соцфонд сообщал, что женщин пенсионного возраста почти в два раза больше, чем мужчин — 27,3 млн против 13,8 млн человек соответственно. Всего в России числится более 41 млн пенсионеров.