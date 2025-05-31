Хоккеист Илья Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

Российский голкипер Илья Набоков подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Соглашение рассчитано на два года.

О заключении контракта сообщила пресс-служба «Колорадо». В публикации указано, что в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона Набоков провел 49 матчей с процентом отраженных бросков 92,3.

22-летний Илья Набоков ранее играл за магнитогорский «Металлург». В 2024 году в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина и был признан лучшим новичком сезона.