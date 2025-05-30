В Краснодаре пожарно-спасательный гарнизон потушил возгорание в центре города

В центральной части Краснодара вечером 30 мая спасатели ликвидировали пожар в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 19:27 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на ул. Чкалова. Спустя несколько минут по прибытию к месту первых подразделений было установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 80 кв. м.

Пожар был локализован в 19:48, в 20:19 произошла ликвидация последствий пожара. В тушении возгорания участвовали 11 человек личного состава МЧС России, четыре единицы техники.

Алена Воробьева