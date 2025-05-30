Цены на летний отдых в России выросли на 12–15%

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах этим летом составит 6,3 тыс. руб., что на 15% выше, чем год назад, подсчитали в «Островке». По данным «Яндекс Путешествий», цены выросли на 12%, до 8,5 тыс. руб. за ночь.

В OneTwoTrip отметили, что в трехзвездных отелях цена за ночь поднялась на 10,3%, до 6,8 тыс. руб. В сегменте «четыре звезды» — на 2,6%, до 12 тыс. руб.

Самый популярный город для бронирований — Санкт-Петербург, где средняя цена выросла на 17%, до 6,6 тыс. руб. В Москве ночь обойдется в 6 тыс. руб. (+13%), в Сочи — 6,6 тыс. руб. (+15%). Рекордсменом стал Зеленоградск — 10 тыс. руб. за ночь (+17%).

Стоимость размещения, как пишет «Ъ», повышается на фоне сдержанного увеличения спроса. По данным «Островка», доля российских направлений в общей структуре бронирований размещения на лето за год сократилась на четыре процентных пункта, до 84%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Номер с видом на лето».