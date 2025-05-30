ФРП согласовал льготные займы на 276 млн рублей пяти предприятиям Кубани

Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края согласовал заемное финансирование двум предприятиям пищевой промышленности и трем производителям промышленной продукции на общую сумму 276,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Льготные займы выделены на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств. Финансирование по программе «Пищевик» получат компании «Юнион-ФУД ЮГ» и «Калория» из Краснодара и Каневского района. Также займы на пополнение оборотных средств одобрены трем производителям промышленной продукции: «ЛИГА-ПАК», «Proff-Сталь» и «КАХМАН ЛИФТ СЕРВИС» из Динского, Курганинского и Крымского районов.

«Предприятия намерены на заемные средства закупить сырье, материалы, комплектующие для выпуска промышленных партий продукции»,— сообщил директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев.

Фонд развития промышленности региона создан в 2018 году по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева, которую поддержал Президент России Владимир Путин. Сейчас в линейке продуктов организации 13 программ льготного заемного финансирования.

Алена Воробьева