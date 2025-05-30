МИД Кубы заявил протест главе дипмиссии США

Глава дипломатической миссии США, временный поверенный в делах США на Кубе Майк Хаммер 30 мая был вызван в МИД карибской страны, сообщили в кубинском внешнеполитическом ведомстве. Ему был заявлен протест в связи «недружественным и интервенционистским поведением».

Директор по двусторонним связям генерального директората США Алехандро Гарсия дель Торо заявил, что американский дипломат «ведет себя провокационно и безответственно».

В Гаване считают, что Майк Хаммер «подстрекал кубинских граждан к совершению тяжких уголовных преступлений, нападкам на конституционный строй или побуждал их к действиям против властей или к демонстрациям в поддержку интересов и целей враждебной иностранной державы».

Американскому представителю был заявлен протест. Его обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях. По мнению кубинской стороны, поведение Майка Хаммера противоречит соглашению о восстановлении дипломатических отношений, которое было подписано правительствами двух стран. В МИД Кубы заявили, что дипломат не может использовать дипломатический иммунитет «в качестве прикрытия для действий, противоречащих суверенитету и внутреннему порядку страны, в которой он аккредитован».

Майк Хаммер возглавил дипмиссию США на Кубе шесть месяцев назад. Как сообщает агентство Reuters, на острове он неоднократно встречался с политическими диссидентами. На прошлой неделе господин Хаммер объявил на пресс-конференции в Гаване о подготовке администрацией президента США новых санкций против Кубы.

Анастасия Домбицкая