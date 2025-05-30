Курс доллара. Прогноз на 2–6 июня
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Четвертую неделю подряд рубль завершает уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара США на внебиржевом рынке составил 77,5 руб./$, что на 2 руб. ниже значений закрытия прошлой недели. За четыре недели непрерывного снижения он потерял 5,25 руб. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился за месяц лишь на 2,87 руб., до отметки 78,62 руб./$. Рубль поддерживают стабильный геополитический фон, высокое предложение валюты со стороны экспортеров и Банка России, а также низкий спрос на нее со стороны импортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-81.00
|«Цифра банк»
|78.50-82.50
|ПСБ
|76.00-78.00
|Банк Зенит
|80.00
|Банк Русский Стандарт
|77.00-80.00
|Консенсус-прогноз *
|79.10
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
В фокусе — предстоящее решение по ключевой ставке
Укрепление российского рубля связано с продажами экспортной выручки, которая сформирована еще по предыдущим, условно высоким ценам. Кроме того, сохраняющаяся жесткая ДКП делает рубль очень дорогим. Тем не менее мы рассматриваем данный тренд как краткосрочный, поскольку навес валюты экспортеров будет снижаться, также к лету повысится спрос на валюту на период отпусков. В фокусе — предстоящее решение по ключевой ставке. В качестве основного сценария мы ожидаем что КС по итогам заседания 6 июня останется на неизменном уровне, однако впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%. Тем временем не на стороне мировых позиций доллара судебные тяжбы по внешнеторговым пошлинам в США, в основе которых попытка оспорить решение Дональда Трампа по торговым тарифам.
Участники рынка явно рассчитывают на получение позитивных внешнеполитических новостей
Укрепление рубля сложно описать логически, кроме такого объяснения, что участники рынка явно рассчитывают на получение позитивных внешнеполитических новостей. Планируемая встреча РФ и Украины в Стамбуле вряд ли будет прорывной, но сам факт попыток поддержать диалог выглядит оптимистично. Без учета геополитики давление на рубль в летние месяцы может быть сезонным (из-за внешнего туризма), а также фундаментальным — как следствие невысоких цен на нефть в мае и апреле.
В преддверии перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики
На следующей неделе ожидаем продолжения тренда на укрепление рубля. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат, снизившего поддержку национальной валюты со стороны экспортеров, спрос на рублевую ликвидность может сохраниться повышенным. Поводом к этому выступает интерес к рублевым долговым активам в преддверии перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, которое может произойти уже в июле. Этот фактор может перевесить влияние геополитического фактора и возможного ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может отступить к нижней границе диапазона $60?65 за баррель.
Рубль будет торговаться в диапазоне 78,5?82,5 руб./$
На этой неделе был пройден пик налогового периода, поэтому локальный фактор поддержки для рубля иссякнет уже на следующей неделе. Начало июня будет информативным для российского рынка — ожидается новый раунд переговоров по украинскому вопросу, встреча министров ОПЕК+ и заседание Банка России 6 июня. Новостной фон может способствовать росту волатильности на валютном рынке, поэтому мы не исключаем резких колебаний в курсе рубля. По нашим оценкам, на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 78,5?82,5 руб./$ с возможностью расширения диапазона до 75?85 руб./$ при возникновении существенных новостей.
Волатильность валютных курсов может возрасти
Рубль под конец недели прижал инвалюты к очередным многомесячным минимумам ниже 10,9 руб./CNY и 78 руб./$. В пользу рублевых активов вновь начал играть геополитический фактор: на понедельник намечен второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Индекс российских гособлигаций RGBI показал хороший рост, приблизившись к 110 п. Впрочем, к вечеру пятницы иностранные валюты смогли отыграть часть потерь, что в некоторой мере может быть связано с приближением выходных. На будущей неделе произойдут два важных события — переговоры в Турции и пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке. Волатильность валютных курсов может возрасти. Если дипломаты добьются прогресса, рубль еще какое-то время может оставаться относительно крепким, но с учетом сезонности и вероятного снижения ключевой ставки базово стоит ждать постепенного ослабления нацвалюты. Краткосрочные ожидания по доллару — 78?81 руб./$.