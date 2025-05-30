Курс доллара. Прогноз на 2–6 июня

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе — предстоящее решение по ключевой ставке Укрепление российского рубля связано с продажами экспортной выручки, которая сформирована еще по предыдущим, условно высоким ценам. Кроме того, сохраняющаяся жесткая ДКП делает рубль очень дорогим. Тем не менее мы рассматриваем данный тренд как краткосрочный, поскольку навес валюты экспортеров будет снижаться, также к лету повысится спрос на валюту на период отпусков. В фокусе — предстоящее решение по ключевой ставке. В качестве основного сценария мы ожидаем что КС по итогам заседания 6 июня останется на неизменном уровне, однако впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%. Тем временем не на стороне мировых позиций доллара судебные тяжбы по внешнеторговым пошлинам в США, в основе которых попытка оспорить решение Дональда Трампа по торговым тарифам.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Участники рынка явно рассчитывают на получение позитивных внешнеполитических новостей Укрепление рубля сложно описать логически, кроме такого объяснения, что участники рынка явно рассчитывают на получение позитивных внешнеполитических новостей. Планируемая встреча РФ и Украины в Стамбуле вряд ли будет прорывной, но сам факт попыток поддержать диалог выглядит оптимистично. Без учета геополитики давление на рубль в летние месяцы может быть сезонным (из-за внешнего туризма), а также фундаментальным — как следствие невысоких цен на нефть в мае и апреле.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков В преддверии перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики На следующей неделе ожидаем продолжения тренда на укрепление рубля. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат, снизившего поддержку национальной валюты со стороны экспортеров, спрос на рублевую ликвидность может сохраниться повышенным. Поводом к этому выступает интерес к рублевым долговым активам в преддверии перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, которое может произойти уже в июле. Этот фактор может перевесить влияние геополитического фактора и возможного ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может отступить к нижней границе диапазона $60?65 за баррель.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль будет торговаться в диапазоне 78,5?82,5 руб./$ На этой неделе был пройден пик налогового периода, поэтому локальный фактор поддержки для рубля иссякнет уже на следующей неделе. Начало июня будет информативным для российского рынка — ожидается новый раунд переговоров по украинскому вопросу, встреча министров ОПЕК+ и заседание Банка России 6 июня. Новостной фон может способствовать росту волатильности на валютном рынке, поэтому мы не исключаем резких колебаний в курсе рубля. По нашим оценкам, на следующей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 78,5?82,5 руб./$ с возможностью расширения диапазона до 75?85 руб./$ при возникновении существенных новостей.