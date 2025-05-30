Неизвестный с молотком напал на синагогу в Сочи

В Сочи днем 29 мая произошло нападение на синагогу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Неизвестный мужчина подъехал к синагоге на такси. Выйдя из автомобиля, он взял молоток и, угрожая охраннику, попытался проникнуть внутрь. В этот момент в синагоге проводились занятия детского кружка.

Злоумышленник сломал калитку и прошел во двор, однако попасть в само здание ему не удалось. До приезда полицейских мужчина бросал в строение камни. Представитель пресс-службы уточнил, что нападавший не произносил никаких лозунгов, но фиксировал происходящее на мобильный телефон.

Злоумышленник задержан.

Лия Пацан