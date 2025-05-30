Жителя Краснодара осудили за покушение на госизмену в Брянской области

Житель Краснодара 2000 года рождения пытался пересечь границу с Украиной, чтобы воевать на стороне противника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

«Суд установил, что подсудимый, негативно относясь к специальной военной операции, принял решение перейти на сторону противника для участия в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. 17 сентября 2024 года молодой человек прибыл в Брянскую область и попытался незаконно пересечь государственную границу с Украиной, однако был задержан»,— говорится в сообщении.

Попытку перейти границу пресекли сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Свою вину подсудимый признал, а также активно способствовал раскрытию преступления.

Брянский областной суд приговорил виновного в совершении преступлений в ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ) к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Алена Воробьева