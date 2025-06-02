Нападающий «Локомотива» получил именные часы «Павелъ Буре»

Впервые за 22 года ярославский хоккейный клуб «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина в пятом матче финального противостояния с челябинским «Трактором». Победную шайбу нападающий ярославской команды Максим Шалунов забросил в овертайме, что сделало его звездой не только матча, но и проекта FONBET OVERTIME, который подчеркивает особое значение дополнительного времени в хоккее. Согласно правилам, игрок, определивший исход матча, становится героем проекта. Гол Максима определил не просто исход матча, а всего сезона в целом. Это достижение достойно награды, соизмеримой со вкладом игрока в историю российского хоккея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шалунов

Максим Шалунов



Чтобы подчеркнуть успех, компания FONBET и часовая марка «Павелъ Буре» разработали именные часы. Каждая деталь в них имеет смысл и отражает важный момент в карьере игрока. Например, на циферблате указано время решающей шайбы — момента, определившего ход спортивной истории. На заводной коронке установлен рубиновый кабошон, а прозрачная задняя крышка позволяет оценить часовой механизм.

«В игре равных никто не хочет уступать, зачастую 60 минут основного времени недостаточно, чтобы выявить победителя. В этот момент и появляются герои FONBET OVERTIME. Всего в минувшем сезоне у нас было 188 овертаймов, ярких и драматичных моментов. Это говорит о том, что матчи за трофей были суперупорными, без права на ошибку. Для нас особенно приятно, что в дополнительное время решилась судьба Кубка Гагарина. Максим Шалунов — герой сезона FONBET OVERTIME!» — отметил Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET.

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Часовой завод «Павелъ Буре» — марка с историей, берущей начало в XIX веке, ассоциирующаяся с точностью, надежностью и традициями. Ее часы вручались за особые заслуги, а точность и качество отмечались на международных выставках. Богатое наследие находит продолжение в новом исполнении — с вниманием к деталям, индивидуальностью и историей героя минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.