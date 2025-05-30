В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме один человек погиб и 10 пострадали

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода начался пожар в многоквартирном доме. Огонь затронул 13 квартир и балконы на нескольких этажах. Погибла женщина 1958 года рождения, десять человек пострадали. Дознаватели МЧС выясняют причины произошедшего. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело.

Пожарные во время тушения спасли из огня десять человек, среди которых был один ребенок. Региональное МЧС сообщило о пожаре в 13:50 мск, о ликвидации огня — в 18:57 мск. К тушению огня были привлечены 109 человек и 37 единиц техники, уточнила пресс-служба министерства.

Как сообщил NN.ru со ссылкой на источник, 68-летняя погибшая отравилась угарным газом. Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщила, что уголовное дело было возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности. Виновному по ч. 1 ст. 109 УК РФ грозит до двух лет лишения свободы.