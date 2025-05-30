Петербурженка пострадала в результате квартирного пожара на Серпуховской улице
Очередной квартирный пожар в пострадавшей произошел вечером 30 мая в Адмиралтейском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Серпуховская улица, д. 7, поступила на пульт дежурного в 18:31, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место спасатели установили, что в четырехкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 25 кв. метров. С огнем боролись 21 человек личного состава и пять единиц техники.
Пожар удалось ликвидировать спустя час с небольшим. В результате ЧП пострадала женщина, которую направили в медицинское учреждение.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Курортном районе Петербурга по повышенному номеру сложности два часа тушили частный дом.