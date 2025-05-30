Эксперт: Анапа потеряет 2,5 млн туристов при закрытых для купания пляжах

Анапа потеряет порядка 2,5 млн туристов, если пляжи в городе-курорта не откроют в течение этого сезона. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, общее снижение объема проданных туров в Анапе на 10-15% меньше по сравнению с летом 2024 года. Спрос на поездки снизился в связи с временным запретом на использование пляжей и акватории Черного моря в Анапе из-за аварии с нефтетанкерами в Керченском проливе.

Как сообщили в пресс-службе АТОР, спрос на поездки в Сочи и Геленджик также снизился, тогда как количество бронирований отелей в Крыму увеличилось на 40% по отношению к прошлому году.

«В случае открытия пляжей Анапы в июле можно предварительно прогнозировать общий летний прирост на уровне около 8%»,— заключил господин Ромашкин.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщил, что в прибрежной зоне Анапы собрали 840 т замазученного грунта. С начала операции очистили 548,9 км береговой линии. Специалисты собрали более 164,2 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых свыше 119 тыс. т вывезли на площадки временного хранения.

Алена Воробьева