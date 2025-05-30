В прибрежной зоне Анапы собрали 840 т замазученного грунта

Водолазы под руководством «Морспасслужбы» очистили прибрежные зоны Анапы и Темрюка от 840 т замазученного грунта после аварии с нефтетанкерами в Керченском проливе. В уборке задействовано 159 человек, семь судов и восемь эжекторных установок, сообщает пресс-служба Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Министр транспорта Роман Старовойт сообщил о повышенных мерах безопасности в районе проведения работ у затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

С начала операции очистили 548,9 км береговой линии. Специалисты собрали более 164,2 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых свыше 119 тыс. т вывезли на площадки временного хранения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Росприроднадзор направил исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море танкеров, которые отказались добровольно компенсировать экологический ущерб. Общая сумма требований превысила 84,9 млрд руб.

Алина Зорина