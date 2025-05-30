ПСБ провел форсайт-сессию по развитию Ярославской области при участии банка

Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Михаил Евраев, губернатор Ярославской области, приняли участие в форсайт-сессии, направленной на формирование стратегического видения социально-экономического развития региона, выявление приоритетных направлений для привлечения и эффективного использования капитала, укрепление связей между представителями власти, бизнеса и общества.

Мероприятие было организовано ПСБ и объединило высшее руководство банка и области, лидеров малого и среднего бизнеса региона, представителей общественных объединений, экспертов в области экономики, финансов и социального развития. Форсайт-сессия продолжалась 3 дня и включала несколько форматов работы — деловую игру с имитационной моделью, рефлексивные разборы и аналитические сессии, пленарные выступления и экспертные доклады, работу в стратегических группах, разработку практических решений и выставку проектов. В ходе мероприятия собравшиеся выявили и структурировали зоны роста Ярославской области, определили потенциальные риски, преимущества и стратегические точки развития экономики региона, провели совместное исследование перспектив и сформировали варианты сценариев будущего развития Ярославской области при участии банка.

«ПСБ с апреля юридически зарегистрирован в Ярославле, но мы с самого начала рассматривали переезд гораздо шире, чем просто смена адреса и прописки. Для нас это возможность реализации более масштабных планов, потому что считаем, что это новый этап развития как для банка, так и для региона. И сегодня все собравшиеся провели уникальную работу, которая задаст новые импульсы, откроет новые горизонты и определит будущее нашего проекта по переезду и совместному развитию с регионом. А опыт сотрудничества ПСБ и Ярославской области в тех пилотных проектах, идеи которых родились сегодня, может стать хорошим примером и масштабироваться на всю страну»,— сказал Петр Фрадков.

«Вместе с партнерами и экспертами определили новые интересные, а самое важное — реализуемые проекты для социально-экономического развития региона. Благодарю руководство банка ПСБ и лично Петра Фрадкова за сотрудничество и отношение к региону. Наше взаимодействие — это не формальная юридическая перерегистрация компании, а совместное развитие Ярославской области. И общая цель этого развития, как видим ее мы и эксперты форсайт-сессии, — это повышение индекса счастья жителей нашего региона»,— отметил Михаил Евраев.

Перед банком и регионом стоят глобальные задачи, рассчитанные на несколько лет вперед, — сформировать необходимую среду для переезда более 5 000 сотрудников банка в Ярославль, ускорить развитие и увеличить экономический потенциал региона. Применив подобный инновационный подход — организовав форсайт-сессию, ПСБ предоставил уникальную возможность для заинтересованных сторон не только комплексно оценить траекторию развития региона и релокации банка, но и разработать конкретные планы действий и адаптивных стратегий, готовых к реализации.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251