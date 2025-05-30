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В Ярославле в День города возможны перебои со связью

В Ярославле в День города 31 мая возможны перебои с мобильной связью. Об этом предупредили в МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также возможны затруднения при оплате банковскими картами, поэтому рекомендовано иметь при себе наличные средства.

Напомним, что ранее в регионе действовали временные ограничения работы мобильного интернета из-за угрозы БПЛА. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу празднования Дня города.

Алла Чижова

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