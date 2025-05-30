Благотворительность направляют к цели

Каждый второй россиянин участвует в благотворительности, но чаще неформально — напрямую передает деньги нуждающимся. Через фонды это делают лишь 4%, показывают данные Высшей школы экономики. Изменить логику благотворительности пытаются как сами фонды, так и крупный бизнес. Например, Т-Банк объявил о новом подходе к благотворительности и запустил бессрочную эстафету «Курс добра». Подробности — у Ильи Сизова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Все пожертвования клиентов банк будет удваивать и направлять одному из фондов-партнеров. Причем каждые два месяца фонд будет меняться по принципу ротации. Исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева считает, что такой подход может повысить узнаваемость фондов и уровень доверия к ним: «Уровень готовности включиться в благотворительную помощь у людей достаточно высок, и действительно зачастую не хватает просто понимания инструментов. Конечно, доверие к компании, которую клиенты уже выбрали как свой банк, выше. Компании принимают на себя в том числе функцию верификации тех организаций, которым они помогают».

В отличие от традиционных сборов, проект «Курс добра» фокусируется не на адресной помощи отдельному человеку и не на пожертвованиях «в целом», а на решении одной конкретной задачи, которую партнерская организация считает стратегически важной. Например, первым участником проекта стал фонд «Жизнь как чудо». Все средства, собранные в рамках эстафеты, будут направлены на закупку оборудования для ранней диагностики наследственных заболеваний печени у детей. Аппараты появятся более чем в 30 больницах и перинатальных центрах по всей стране. О том, как такой формат могут воспринимать благотворители, рассуждает гендиректор центра развития и поддержки социально ориентированных НКО D-Group.Social Инга Моисеева:

«Во-первых, сразу декларируется, на что идут деньги. Это может расширить аудиторию тех, кто готов пожертвовать. Не по принципу "за все хорошее, против всего плохого", на общие уставные цели: кто-то не готов разбираться детально, что там за уставные цели. А ему сразу об этом заранее сообщается. Во-вторых, то, что вложено сегодня, будет работать на много-много лет вперед.

Когда ты пожертвовал на то же оборудование в больнице, ты понимаешь, что оно будет работать несколько лет, пока амортизация это позволяет делать. И по факту это поможет явно не одному ребенку, а нескольким детям».



Следом за фондом «Жизнь как чудо» в «Курс добра» включатся фонд «Антон тут рядом» с инициативой по созданию первого ресурсного центра для людей с аутизмом в Санкт-Петербурге и фонд «Вера», который организует уход на дому для тяжело больных взрослых и детей в восьми регионах России. Все организации будут рассказывать о ходе своих проектов, подключать амбассадоров и делиться результатами. В Т-Банке отмечают, что среди целей проекта создание новой системы работы бизнеса с фондами и привлечение других крупнейших компаний, чтобы проект стал всероссийским. Состав фондов-участников будет расширяться, а формат останется неизменным: одна конкретная цель, понятные сроки, удвоение каждого пожертвования и система, в которую можно включиться в любой момент.