Донские отельеры выступают за сезонную оплату турналога

По итогам первого квартала Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства провела опрос среди отельеров и выявила 62 активных предприятия, уплачивающих турналог. В исследование вошли 26 гостиниц без звезд, одна одноразрядная, 11 двухзвездочных, 18 трехзвездочных и шесть четырехзвездочных отелей. Об этом, в ходе заседания круглого стола «Новые возможности в развитии туриндустрии: роль бизнеса и власти», организованного «Ъ-Ростов» в ТПП Ростовской области, говорила член правления Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Марина Ситникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

«Отели категории 1 звезда заплатили 4,4%, 2 звезды — 3%, 3 звезды — 2,2%, 4 звезды — 2,1%. Мы видим, что гораздо больше оплатили, чем задекларированные 1% от выручки в 2025 году», — отметила она, добавив, что фактически отели без звезд заплатили 3,7% от выручки, а хостел Ростовского центрального автовокзала заплатил из-за особенностей системы почасовой оплаты 26%»,— рассказала госпожа Ситникова .

По словам спикера, 1% — это 10 тыс. руб. в сутки. Такие продажи могут себе обеспечить пятизвездочные отели в люкс-сегментах. Остальные гостиницы вынуждены платить более высокий процент турналога. Получается, чем демократичнее, доступнее отель для потребителя, тем больше денег он вынужден вынуть из оборота, чтобы оплатить этот налог. В межсезонье, с октября по май, оплата турналога становится для отельеров совсем неподъемной ношей.

«С начала 2025 года в 110 муниципалитетах Ростовской области было принято решение о введении турналога. Согласно федеральному закону (от 12.07.2024 № 176-ФЗ), налоговую ставку будет определять сам муниципалитет, но она не должна быть выше максимальной из налогового кодекса. В 2025 году — это 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4% и с 2029 года — 5%. Минимальная сумма налога составляет 100 руб., вне зависимости от стоимости проживания в гостинице или отеле. Муниципалитеты или региональные власти не обладают полномочиями ее изменить»,— озвучила Марина Ситникова.

«Мы как общественное объединение уже выступаем с инициативой в Госдуму. Объединяются все предпринимательские сообщества с просьбой исключения этой нормы из налогового кодекса, и пересчета наших средств уже уплаченных за первый, второй квартал», — акцентировала участница конференции.

Валентина Любашенко