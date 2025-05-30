Главные новости за 30 мая. Кавказ

В Нефтекумске Ставропольского края 15 июля пройдут повторные торги по продаже недвижимости обанкротившегося МУП «Жилищное хозяйство» МО Нефтекумска (МУП «ЖХ» НГО СК) общей стоимостью более 17 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В Северной Осетии на автодороге «Дзуарикау — станица Архонская» произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибли пять человек, еще двоих пострадавших госпитализировали.

DevOps-инженеры могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в Ставropольском крае — до 275 тыс. руб., что в 4,6 раза превышает средний уровень по региону.

На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах власти Ставропольского края подписали девять соглашений о реализации проектов общей стоимостью 303 млрд руб., которые создадут 16 тыс. рабочих мест.

Промышленное производство Ставропольского края за январь-апрель увеличилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем отгруженной продукции достиг 250,1 млрд руб.

В Северной Осетии запустили реконструированный автодорожный тоннель протяженностью 126 м на дороге «Чикола — Мацута — Комы-Арт», обеспечивающий проезд к туристическим объектам высокогорной Дигории.

С января по апрель жители Ставропольского края увеличили траты на фрукты и ягоды до 312 рублей — на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитический центре «Чек Индекс».