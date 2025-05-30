В 2025 году средний чек на фрукты в Ставрополье вырос на 28%

С января по апрель жители Ставропольского края увеличили траты на фрукты и ягоды до 312 рублей — на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитический центре «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Количество покупок за этот период выросло на 17%. Цены в регионе превышают общероссийские на 2%. По стране средний чек в данной категории достиг 306 рублей с ростом на 26%.

В «Чек Индексе» связывают увеличение трат с подъемом реальных располагаемых доходов граждан. Рост был активнее в начале года, однако к лету динамика начала замедляться. Средний чек растет преимущественно в овоще-плодовой категории, включая товары более высокого ценового сегмента. Увеличиваются продажи собственных торговых марок премиального уровня.

Эксперты рынка прогнозируют снижение цен на фрукты и ягоды уже через месяц, однако стоимость персиков, слив и черешни может возрасти. При этом яблоки будут постепенно дешеветь.

Николай Аксенов