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Спасатели Ростовской области готовятся к открытию пляжей

В Ростовской области подходит к завершению подготовка к купальному сезону 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального ДПЧС.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По сообщению ведомства, службы экстренного реагирования Ростовской области проводят обследование мест для купания и готовят персонал спасательных постов. Плавсредства и техника уже прошли техническое освидетельствование и оснащены необходимым оборудованием.

«Особое внимание уделяется безопасности детских зон отдыха», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Команды спасателей осуществляют ежедневное патрулирование территорий. В рамках профилактических мероприятий они проводят обучающие занятия с детьми и подростками, включая тренировки по оказанию первой помощи пострадавшим с использованием специальных роботов-тренажеров, приводятся в сообщении слова господина Бодрякова.

Валентина Любашенко

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