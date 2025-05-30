Умер один из самых юных разведчиков СССР Геннадий Юшкевич

Советский разведчик, участник Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Министерства обороны Республики Беларусь Фото: Телеграм-канал Министерства обороны Республики Беларусь

В годы Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич ушел в партизаны. В 14 лет он стал бойцом диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а в 16 — членом разведывательной группы «Джек» третьего Белорусского фронта. Последняя успешно действовала в Восточной Пруссии вблизи от ставки гитлеровского «Волчьего логова».

О диверсионно-разведывательной группе «Джек» рассказывается в книге одного из членов группировки Наполеона Ридевского «Парашюты на деревьях». В 1973 году режиссер Иосиф Шульман снял по ней одноименный фильм.

Разведчик удостоен орденов Отечественной войны первой и второй степеней, а также ордена Славы третьей степени. В Минобороны республики сообщили, что Геннадий Юшкевич до недавнего времени принимал активное участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Екатерина Отрашкевич